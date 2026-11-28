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मृतका के भाई शाहनवाज ने पीट-पीटकर हत्या करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर कोतवाली में दी थी। बताया था कि 23 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। अब सात-आठ वर्ष से दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। संतान नहीं होने का भी ताना देता था।मालूम हो घटना बुधवार की शाम हुई थी। महिला के भाई का आरोप था कि उसकी बहन को मंगलवार की रात से पीटा जा रहा था। इसके गवाह आसपास के लोग हैं। मारपीट से ही उसकी मौत हो गई। बताया था कि करीब आठ महीने से किराए के मकान में दोनों रह रहे थे।आए दिन शराब पीकर मारपीट की घटना बहन का पति करता था। वहीं, दूसरी ओर एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के कोई चोट नहीं मिली है। मौत का कारण ही स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है। रिपोर्ट का अब इंतजार किया जाएगा। बाकी आरोपों की जांच कराई जा रही है।