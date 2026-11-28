Sambhal News: महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं, विसरा सुरक्षित
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 28 Nov 2026 01:06 AM IST
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संभल। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटगर्वी राहेमीन (35) की मौत की गुत्थी उलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस अगली कार्रवाई करेगी।
मृतका के भाई शाहनवाज ने पीट-पीटकर हत्या करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर कोतवाली में दी थी। बताया था कि 23 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। अब सात-आठ वर्ष से दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। संतान नहीं होने का भी ताना देता था।
मालूम हो घटना बुधवार की शाम हुई थी। महिला के भाई का आरोप था कि उसकी बहन को मंगलवार की रात से पीटा जा रहा था। इसके गवाह आसपास के लोग हैं। मारपीट से ही उसकी मौत हो गई। बताया था कि करीब आठ महीने से किराए के मकान में दोनों रह रहे थे।
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आए दिन शराब पीकर मारपीट की घटना बहन का पति करता था। वहीं, दूसरी ओर एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के कोई चोट नहीं मिली है। मौत का कारण ही स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है। रिपोर्ट का अब इंतजार किया जाएगा। बाकी आरोपों की जांच कराई जा रही है।
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मृतका के भाई शाहनवाज ने पीट-पीटकर हत्या करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर कोतवाली में दी थी। बताया था कि 23 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। अब सात-आठ वर्ष से दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। संतान नहीं होने का भी ताना देता था।
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मालूम हो घटना बुधवार की शाम हुई थी। महिला के भाई का आरोप था कि उसकी बहन को मंगलवार की रात से पीटा जा रहा था। इसके गवाह आसपास के लोग हैं। मारपीट से ही उसकी मौत हो गई। बताया था कि करीब आठ महीने से किराए के मकान में दोनों रह रहे थे।
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आए दिन शराब पीकर मारपीट की घटना बहन का पति करता था। वहीं, दूसरी ओर एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के कोई चोट नहीं मिली है। मौत का कारण ही स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है। रिपोर्ट का अब इंतजार किया जाएगा। बाकी आरोपों की जांच कराई जा रही है।