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मौसम में बदलाव का असर लोगों की आंखों पर दिख रहा है। दिन और रात के तापमान में अंतर, धूल तथा वातावरण में बढ़ती नमी इसका मुख्य कारण है। कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजेंद्र सैनी ने बताया कि एलर्जी और मोतियाबिंद की शिकायतें अधिक मिल रही हैं। 40 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों में आंखों से जुड़ी कई समस्याएं सामने आ रही हैं।इनमें खुजली, लालिमा, पानी गिरना, जलन और धुंधला दिखाई देना प्रमुख हैं। अधिक उम्र के मरीजों में मोतियाबिंद की शिकायत भी बढ़ रही है। आंखों में लगातार खुजली या लालिमा को सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 40 की उम्र पार कर चुके लोगों को नियमित आंखों की जांच करानी चाहिए। धुंधला दिखाई देना मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है। समय पर जांच और उचित उपचार जरूरी है।धूल-धुएं से बचें, आंखें साफ पानी से धोएंबदलते मौसम में आंखों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। धूल और धुएं से बचना चाहिए। बाहर निकलते समय चश्मा लगाएं। आंखों को बार-बार हाथों से न रगड़ें। उन्हें साफ पानी से हल्के हाथों से धोएं। तौलिया, रुमाल और आंखों में डालने वाली दवाएं दूसरों के साथ साझा न करें। नेत्र चिकित्सक राजेश सिंह ने बिना चिकित्सकीय सलाह के आंखों में डालने वाली दवा के इस्तेमाल से मना किया है। उन्होंने कहा कि आंखों में दर्द, तेज लालिमा या रोशनी में परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। अचानक धुंधला दिखाई देने पर भी तत्काल नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। नियमित जांच और सावधानी से गंभीर समस्याओं से बचाव संभव है।