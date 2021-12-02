Sambhal News: लोहे की रॉड से हमला करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:25 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:25 AM IST
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सरायतरीन। हयातनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 13 अक्तूबर की रात युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पीड़ित का आरोप है कि रात करीब 8:30 बजे वह अपने घर के बाहर चौराहे पर खड़ा था, तभी मोहल्ले का ही एक युवक आया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचाया।
आरोप है कि आरोपी जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पिछले कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था और आपराधिक प्रवृत्ति का है। पहले उसने सरायतरीन पुलिस चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर थाने में तहरीर दी।
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थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मोहल्ला शाहजीपुरा सरायतरीन निवासी सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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पीड़ित का आरोप है कि रात करीब 8:30 बजे वह अपने घर के बाहर चौराहे पर खड़ा था, तभी मोहल्ले का ही एक युवक आया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचाया।
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आरोप है कि आरोपी जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पिछले कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था और आपराधिक प्रवृत्ति का है। पहले उसने सरायतरीन पुलिस चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर थाने में तहरीर दी।
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थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मोहल्ला शाहजीपुरा सरायतरीन निवासी सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।