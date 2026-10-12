Sambhal News: ट्रैक्टर से बालक की मौत के मामले में चालक के खिलाफ रिपोर्ट
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:01 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:01 AM IST
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सरायतरीन। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बल्लमपुर में शनिवार दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर एक बालक की मौत हो गई। मृतक के दादा की तहरीर पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पुलिस ने ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया, फरार चालक की तलाश जारी है। मृतक के दादा नत्थू सिंह का आरोप है कि कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव सैमला निवासी गंगाराम ईंट और रेत ढोता है। हेमंत ने उसे तेज ट्रैक्टर चलाने से मना किया था, जिस पर गंगाराम ने उसे धमकी दी थी। शनिवार दोपहर गंगाराम ने ईंट से भरे ट्रैक्टर से 11 वर्षीय हेमंत की साइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में हेमंत की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाल राजीव कुमार मलिक ने बताया कि गंगाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद
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पुलिस ने ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया, फरार चालक की तलाश जारी है। मृतक के दादा नत्थू सिंह का आरोप है कि कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव सैमला निवासी गंगाराम ईंट और रेत ढोता है। हेमंत ने उसे तेज ट्रैक्टर चलाने से मना किया था, जिस पर गंगाराम ने उसे धमकी दी थी। शनिवार दोपहर गंगाराम ने ईंट से भरे ट्रैक्टर से 11 वर्षीय हेमंत की साइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में हेमंत की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाल राजीव कुमार मलिक ने बताया कि गंगाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद
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