Sambhal News: जंगल में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 28 Nov 2026 01:08 AM IST
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धनारी। मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। शव भकरौली और मझोला गांव के बीच जंगल में रस्सी के सहारे लटका हुआ था। महिलाओं ने सबसे पहले शव देखा और ग्रामीणों को सूचना दी।
करीब 12 बजे कुछ महिलाएं मिट्टी लेने जंगल की ओर जा रही थीं। इसी दौरान उनकी नजर पेड़ पर लटके शव पर पड़ी। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नरेशपाल सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
कुछ देर बाद सीओ बहजोई अजीत कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है।
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फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए। तलाशी के दौरान मृतक की जेब से कोई पहचान पत्र या अन्य सामान नहीं मिला। केवल धूपबत्ती का एक पैकेट बरामद हुआ। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयास कर रही है।
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करीब 12 बजे कुछ महिलाएं मिट्टी लेने जंगल की ओर जा रही थीं। इसी दौरान उनकी नजर पेड़ पर लटके शव पर पड़ी। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नरेशपाल सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
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कुछ देर बाद सीओ बहजोई अजीत कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है।
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फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए। तलाशी के दौरान मृतक की जेब से कोई पहचान पत्र या अन्य सामान नहीं मिला। केवल धूपबत्ती का एक पैकेट बरामद हुआ। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयास कर रही है।