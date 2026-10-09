बार चुनाव : प्रत्याशी के समर्थन पर सदस्य लोकेंद्र चुनाव प्रक्रिया से रहेंगे दूर

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चंदौसी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव व को-आप्टेड सदस्य अनुशासन समिति नवनीत सिंह यादव ने बार काउंसिल के चेयरमैन और अध्यक्ष को भेजे शिकायती पत्र भेजा। बताया कि वह चंदौसी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव वर्ष 2026-27 में वह अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। एल्डर्स कमेटी द्वारा 29 सितंबर को जारी सदस्यता सूची घोषित की थी। जिसमें चुनाव के लिए कुल सदस्य 1201 सदस्यों की सूची जारी की गई थी।चुनाव कार्यक्रम भी जारी किया है। उन्होंने एल्डर्स कमेटी के सदस्य लोकेंद्र शर्मा पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजीव कुमार शर्मा को समर्थन करने का आरोप लगाया। इस मामले में बृहस्पतिवार को बार काउंसिल प्रयागराज के अध्यक्ष शिवकुमार गौड़ ने एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को 1201 मतदाता की सदस्यता सूची के आधार पर चुनाव कराने और एल्डर्स कमेटी के सदस्य लोकेंद्र शर्मा को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें अभी कोई ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।