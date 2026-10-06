Sambhal News: बारिश से खराब हुई फसलों का दिया जाए उचित मुआवजा

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सोमवार को भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के बैनर तले जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलक्टर रामानुज को देते हुए पदाधिकारियों का कहना था कि बेमौसम हुई बारिश से किसान की फसल खराब हुई है। इसका सर्वे कराकर किसानों को समय रहते हुए उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं, चकबंदी गांवों में किसान को विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। खराब फसल के मुआवजे को लेकर किसानों को लेकर राजस्व की ओर से चकबंदी विभाग तथा चकबंदी की ओर से राजस्व को आंकलन की जिम्मेदारी बताई जा रही है।इससे किसान परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय बिजली न मिलने से किसानों को फसलों की सिंचाई में मुश्किल आ रही है। इसके चलते ग्रामीण अंचलों में रात के समय उचित बिजली आपूर्ति दी जाए। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जाए। ज्ञापन पर जिलाध्यक्ष देवपाल यादव समेत गीतम सिंह, भूशंकर, मोहित व अवधेश कुमार के नाम हैं।