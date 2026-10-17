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Sambhal News: पॉक्सो में वांछित आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

Sat, 17 Oct 2026 02:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 17 Oct 2026 02:15 AM IST
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Accused wanted in POCSO case arrested, sent to jail
धनारी। थाना पुलिस ने पॉक्सो व अन्य धाराओं में दर्ज मामले में वांछित युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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एक गांव निवासी महिला ने तहरीर में बताया कि 14 अक्तूबर को वह खेत पर बाजरा काटने गई थी। उसकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। आरोप है कि बुलंदशहर जिले के नरौरा क्षेत्र के नौदेही बागर निवासी अशोक, जो गांव में अपने बहनोई के घर आया था, दोपहर करीब तीन बजे किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया। कमरे में बंद कर दिया। जानकारी मिलने पर महिला अपनी देवरानी के साथ वहां पहुंची तो किशोरी लकड़ियों के बंडल के पीछे मिली। पीड़िता ने युवक पर गलत काम का आरोप लगाया। थानाध्यक्ष नरेशपाल सिंह ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद
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