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Sambhal News: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप

Tue, 13 Oct 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:26 AM IST
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Accusation of blackmailing by making an obscene video.
संभल। हयातनगर थाना क्षेत्र की महिला ने पड़ोसी व्यक्ति और उसकी पत्नी पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल व धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है।
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बताया कि दो वर्ष पूर्व पड़ोसी ने दो अज्ञात साथियों संग दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उत्पीड़न करता रहा। लोक-लाज के भय से अब तक चुप थी। एक सप्ताह पूर्व आरोपी और उसकी पत्नी ने अश्लील वीडियो वायरल किया।
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विरोध करने पर उन्होंने पीड़िता से मारपीट की और धारदार हथियार से घायल किया। हयातनगर थाने में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद भी कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने मामले की जानकारी न होने की बात कही, जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाद
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