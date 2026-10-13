Sambhal News: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:26 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:26 AM IST
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संभल। हयातनगर थाना क्षेत्र की महिला ने पड़ोसी व्यक्ति और उसकी पत्नी पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल व धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है।
बताया कि दो वर्ष पूर्व पड़ोसी ने दो अज्ञात साथियों संग दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उत्पीड़न करता रहा। लोक-लाज के भय से अब तक चुप थी। एक सप्ताह पूर्व आरोपी और उसकी पत्नी ने अश्लील वीडियो वायरल किया।
विरोध करने पर उन्होंने पीड़िता से मारपीट की और धारदार हथियार से घायल किया। हयातनगर थाने में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद भी कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने मामले की जानकारी न होने की बात कही, जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाद
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बताया कि दो वर्ष पूर्व पड़ोसी ने दो अज्ञात साथियों संग दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उत्पीड़न करता रहा। लोक-लाज के भय से अब तक चुप थी। एक सप्ताह पूर्व आरोपी और उसकी पत्नी ने अश्लील वीडियो वायरल किया।
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विरोध करने पर उन्होंने पीड़िता से मारपीट की और धारदार हथियार से घायल किया। हयातनगर थाने में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद भी कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने मामले की जानकारी न होने की बात कही, जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाद
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