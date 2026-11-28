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जबकि समूह से जुड़ने के दौरान एनआरएलएम ने स्वरोजगार से जोड़ने का दावा किया था। महिलाओं का कहना है कि उनको स्वरोजगार के लिए न ही ऋण मिला और न ही विभाग की ओर से कोई प्रयास किया गया।राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को हर साल शासन से समूह गठन का लक्ष्य दिया जाता है ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना प्राथमिकता होती है। बावजूद इसके उन्हें न तो रोजगार मिला न ही ऋण।हाल ही में विकास भवन सभागार में हुई दिशा की बैठक में सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल ने समूह की महिलाओं के रोजगार के मुद्दे को उठाया। महिलाओं को सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का काम दिए जाने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद विभाग की ओर से पहल नहीं की गई।12 से 15 महिलाओं को एकजुट होकर समूह बनाना होता है। समूह में 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं ही जुड़ सकती हैं। उन्हें नजदीकी बैंक में जाकर बैंक सखी के माध्यम से समूह के नाम खाता खुलवाना होता है। बैंक की ओर से स्वरोजगार के लिए 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इसमें सिलाई, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और छोटे कारोबार के साथ पढ़ाई के लिए ऋण दिया जाता है। एक साल में भुगतान करना होता है।स्वयं सहायता समूह से स्वरोजगार के लिए कोई लाभ नहीं मिल रहा है। समूह से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी नहीं दी जाती है। इस वजह से समूह को छोड़ दिया। - सोना देवी, मीरपुर।इतनी महंगाई में 50 हजार रुपये में कौन सा व्यापार शुरू होगा। पांच लाख का ऋण लेने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। समूह से कोई लाभ नहीं है। - संतरा देवी, पूरे बसहू।पिछले पांच साल से समूह से जुड़ी हूं। समूह से महिलाओं को मोहभंग हो रहा है। स्वरोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।- संजू देवी, बबुरहा।वर्जनसमूह से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से ऋण दिलाया जा रहा है। ऋण लेने के बाद अधिकांश समूह की महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं। - देव कुमार, डीसी एनआरएलएम।