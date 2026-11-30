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उतरार निवासी अनिल कुमार की पत्नी सुमित्रा देवी (32) 24 नवंबर की सुबह घर में चूल्हे पर खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वह गर्म कड़ाही में गिर गईं। हादसे में उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। गंभीर हालत में परिजन उन्हें कुंडा सीएचसी ले गए। जहां से एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया गया। शनिवार की रात करीब 10 बजे इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। रविवार को परिजनों ने शृंग्वेरपुर गंगा घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया।

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महेशगंज के उतरार गांव में चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक चक्कर आने से कड़ाही में गिरकर महिला गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के दौरान शनिवार की रात महिला की मौत हो गई।