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सराय दलपत भगतपुर निवासी अशोक वर्मा (45) बुधवार की रात घर में बोर्ड में प्लग लगा रहे थे। अचानक करंट का झटका लगने से वह जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।चाय विक्रेता पिता भग्गू वर्मा ने बताया कि बेटा अंधेरे में प्लग लगा रहा था। करंट से झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने परिजनों से मामले की जानकारी एकत्रित की है। पत्नी सुमित्रा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। इकलौता बेटा सुनील भी बेसुध है।