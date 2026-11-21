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500 बेड के मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के साथ दो से तीन तीमारदार आते हैं। तीमारदारों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पुराना शौचालय कॉलेज के निर्माण के दौरान ढहा दिया गया था। इसके बाद से तीमारदारों को काफी परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी है। प्राचार्य डॉ. देवजीत शर्मा ने बताया कि जनवरी से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने के निर्देश हैं।वर्जनमां को तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। तीमारदारों के लिए शौचालय तक नहीं है। इससे बहुत दिक्कतें होती है। यह निर्णय स्वागतयोग्य है।निखिल श्रीवास्तव, बलापुरबड़ी बहन की सास भर्ती हैं। उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है। दो दिनों से अस्पताल में हूं। शौचालय के लिए अस्पताल से दूर जाना पड़ता है।- अनिल कुमार, रानीगंज।