विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

सराफा कारोबारियों के अनुसार, जनवरी में सोना 1,73,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर था। अब इसमें करीब 47 हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।चांदी भी जनवरी में 3.98 लाख रुपये प्रति किग्रा थी। जो रविवार को घटकर 1.55 लाख रुपये हो गई। इन 11 महीनों में चांदी के भाव में करीब 2.42 लाख रुपये की गिरावट दर्ज की गई।सराफा कारोबारी प्रहलाद खंडेलवाल और मनीष केसरवानी ने बताया कि सोने और चांदी के भाव इस साल के निचले स्तर पर हैं। जिन घरों में शादियां हैं, वह खरीदारी के लिए आ रहे हैं।सराफा एसोसिएशन के जिला संरक्षक राजेंद्र केसरवानी ने बताया कि वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और डॉलर की मजबूती से सोने के भाव प्रभावित हो रहे हैं।माह-अधिकतम-न्यूनतमजनवरी-1,73,3651,37,500फरवरी-1,65,0001,52,000मार्च1,76,900148,500अप्रैल1,58,0001,51,000मई1,63,7001,53,000जून-1,61,8001,45,000जुलाई-1,50,0001,45,400अगस्त-1,65,7501,43,000सितंबर1,57,0001,49,000अक्तूबर1,50,4001,41,500नवंबर1,46,5001,25,650माहअधिकतम-न्यूनतमजनवरी-3,98,000- 2,52,000फरवरी-3,02,000-2,49,000मार्च2,95,000- 2,20,000अप्रैल2,59,000-2,39,000मई2,95,000- 2,47,000जून-2,75,000- 2,41,000जुलाई-2,36,000- 2,18,000अगस्त-2,52,000- 2,28,000सितंबर2,43,000- 2,36,000अक्तूबर2,29,500-1,91,000नवंबर1,91,000-1,55,000नोट- आंकड़े स्थानीय व्यापारी संगठन के अनुसार।