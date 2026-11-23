Pratapgarh News: 11 महीने में सोना 47 हजार तो चांदी 2.42 लाख रुपये सस्ती
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:58 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
सहालग में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट ने ग्राहकों को राहत दी है। रविवार को सोने का भाव 1,25,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 1.55 लाख रुपये प्रति किग्रा पहुंच गए। वहीं, ऊंचे भाव पर निवेश करने वालों की चिंता बढ़ी है।
सराफा कारोबारियों के अनुसार, जनवरी में सोना 1,73,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर था। अब इसमें करीब 47 हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।
चांदी भी जनवरी में 3.98 लाख रुपये प्रति किग्रा थी। जो रविवार को घटकर 1.55 लाख रुपये हो गई। इन 11 महीनों में चांदी के भाव में करीब 2.42 लाख रुपये की गिरावट दर्ज की गई।
सराफा कारोबारी प्रहलाद खंडेलवाल और मनीष केसरवानी ने बताया कि सोने और चांदी के भाव इस साल के निचले स्तर पर हैं। जिन घरों में शादियां हैं, वह खरीदारी के लिए आ रहे हैं।
विज्ञापन
सराफा एसोसिएशन के जिला संरक्षक राजेंद्र केसरवानी ने बताया कि वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और डॉलर की मजबूती से सोने के भाव प्रभावित हो रहे हैं।
सोने के भाव प्रति 10 ग्राम
माह
-- -- -- -- ---अधिकतम -- -- -- -- -- -- ---न्यूनतम
जनवरी
-- -- ---1,73,365 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,37,500
फरवरी
-- -- ---1,65,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,52,000
मार्च
-- -- -- -- --1,76,900 -- -- -- -- -- -- -- -- --148,500
अप्रैल
-- -- -- --1,58,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,51,000
मई
-- -- -- -- --1,63,700 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,53,000
जून
-- -- -- ---1,61,800 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,45,000
जुलाई
-- -- ---1,50,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,45,400
अगस्त
-- -- ---1,65,750 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,43,000
सितंबर
-- -- --1,57,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,49,000
अक्तूबर
-- -- --1,50,400 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,41,500
नवंबर
-- -- -- --1,46,500 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,25,650
चांदी के भाव प्रति किग्रा
माह
-- -- -- -- --अधिकतम -- -- -- -- -- ---न्यूनतम
जनवरी
-- -- ---3,98,000 -- -- -- -- -- --- 2,52,000
फरवरी
-- -- ---3,02,000 -- -- -- -- -- ---2,49,000
मार्च
-- -- -- -- -- 2,95,000 -- -- -- -- -- --- 2,20,000
अप्रैल
-- -- -- --2,59,000 -- -- -- -- -- ---2,39,000
मई
-- -- -- -- --2,95,000 -- -- -- -- -- --- 2,47,000
जून
-- -- -- ---2,75,000 -- -- -- -- -- --- 2,41,000
जुलाई
-- -- ---2,36,000 -- -- -- -- -- --- 2,18,000
अगस्त
-- -- ---2,52,000 -- -- -- -- -- --- 2,28,000
सितंबर
-- -- --2,43,000 -- -- -- -- -- --- 2,36,000
अक्तूबर
-- -- --2,29,500 -- -- -- -- -- ---1,91,000
नवंबर
-- -- -- --1,91,000 -- -- -- -- -- ---1,55,000
नोट- आंकड़े स्थानीय व्यापारी संगठन के अनुसार।
विज्ञापन
सराफा कारोबारियों के अनुसार, जनवरी में सोना 1,73,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर था। अब इसमें करीब 47 हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।
चांदी भी जनवरी में 3.98 लाख रुपये प्रति किग्रा थी। जो रविवार को घटकर 1.55 लाख रुपये हो गई। इन 11 महीनों में चांदी के भाव में करीब 2.42 लाख रुपये की गिरावट दर्ज की गई।
विज्ञापन
सराफा कारोबारी प्रहलाद खंडेलवाल और मनीष केसरवानी ने बताया कि सोने और चांदी के भाव इस साल के निचले स्तर पर हैं। जिन घरों में शादियां हैं, वह खरीदारी के लिए आ रहे हैं।
विज्ञापन
सराफा एसोसिएशन के जिला संरक्षक राजेंद्र केसरवानी ने बताया कि वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और डॉलर की मजबूती से सोने के भाव प्रभावित हो रहे हैं।
सोने के भाव प्रति 10 ग्राम
माह
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितंबर
अक्तूबर
नवंबर
चांदी के भाव प्रति किग्रा
माह
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितंबर
अक्तूबर
नवंबर
नोट- आंकड़े स्थानीय व्यापारी संगठन के अनुसार।