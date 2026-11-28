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मीराभवन निवासी मो. हासिम रोडवेज बस चालक हैं। पुलिस को दी गई तहरीर में बस चालक ने बताया कि वह प्रतापगढ़ से कानपुर बस लेकर आते-जाते हैं। शनिवार की सुबह डिपो से बस लेकर परिचालक अरुण मिश्रा के साथ कानपुर के लिए रवाना हुए।कुंडा के तिलौरी नहर के पास महिला के साथ बाइक सवार ने ओवरटेक कर बस को रोक लिया। सड़क पर ही बाइक खड़ी कर परिचालक के साथ गालीगलौज करने लगा। परिचालक के विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी और कैश बैग छीनने का प्रयास किया।बस चालक ने बीच-बचाव कर मामले को शांत करने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की। करीब एक घंटे तक तिलौरी नहर के पास हंगामा चलता रहा। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। कुंडा कोतवाली पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी बाइक लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक और परिचालक से पूछताछ की। इसके बाद बस को कानपुर के लिए रवाना किया गया।वर्जन-रोडवेज बस चालक ने तहरीर दी है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। राहगीरों से पूछताछ कर आरोपी युवक की जानकारी जुटाई जा रही है।- शिवनारायण वैस, सीओ कुंडा