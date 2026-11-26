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दीवानी न्यायालय परिसर से कुछ अदालतों का स्थान बदलने के साथ कई आउटलाइन कोर्ट भेजी गई पत्रावली के विषय पर अधिवक्ता संगठन में नाराजगी है। विरोध के चौथे दिन बृहस्पतिवार को कोर्ट परिसर के गेट पर एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर नारेबाजी की। साथ ही न्यायिक कार्य से विरत रहे।अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। इसके पूर्व जूनियर बार एसोसिएशन कार्यालय पर अधिवक्ताओं की बैठक हुई। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर अध्यक्ष करुणाशंकर मिश्र, महामंत्री कौशलेश त्रिपाठी, जिला बार के अध्यक्ष चंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री योगेश सिंह, वकील परिषद के अध्यक्ष इंदुभाल मिश्र, मंत्री आशीष पांडेय मौजूद रहे।वादकारियों की