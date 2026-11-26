Pratapgarh News: अधिवक्ताओं की हड़ताल से रोकी जनसुनवाई, डीएम आवास पहुंचे वादकारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:32 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:32 PM IST
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अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से कचहरी परिसर में चलने वाली कई कोर्ट बृहस्पतिवार को खाली नजर आई। जनसुनवाई भी नहीं हो सकी। फरियाद लेकर पहुंचे वादकारी डीएम आवास पहुंच गए। हालांकि वहां डीएम से मुलाकात नहीं हुई।
दीवानी न्यायालय परिसर से कुछ अदालतों का स्थान बदलने के साथ कई आउटलाइन कोर्ट भेजी गई पत्रावली के विषय पर अधिवक्ता संगठन में नाराजगी है। विरोध के चौथे दिन बृहस्पतिवार को कोर्ट परिसर के गेट पर एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर नारेबाजी की। साथ ही न्यायिक कार्य से विरत रहे।
अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। इसके पूर्व जूनियर बार एसोसिएशन कार्यालय पर अधिवक्ताओं की बैठक हुई। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर अध्यक्ष करुणाशंकर मिश्र, महामंत्री कौशलेश त्रिपाठी, जिला बार के अध्यक्ष चंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री योगेश सिंह, वकील परिषद के अध्यक्ष इंदुभाल मिश्र, मंत्री आशीष पांडेय मौजूद रहे।
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वादकारियों की परेशानी
- सदर तहसील कोर्ट से जमीन संबंधी पत्रावली गायब हो गई है। 12 नवंबर से जनसुनवाई नहीं हो रही है। अब हड़ताल से काम रुक गया है।
राजेंद्र बहादुर, भुवालपुर डोमीपुर
-
0 ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग का घटिया निर्माण कार्य किया गया है। जनसुनवाई में डीएम नहीं मिले। एक सप्ताह से चक्कर लगा रहे हैं।
- सीमा देवी, खजुरनी
-
0 ग्राम पंचायत जगदीशपुर में चकमार्ग बनवाने के लिए डीएम को जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र देने आया था लेकिन जनसुनवाई हुई ही नहीं।
- रघुपति सिंह, जगदीशपुर
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दीवानी न्यायालय परिसर से कुछ अदालतों का स्थान बदलने के साथ कई आउटलाइन कोर्ट भेजी गई पत्रावली के विषय पर अधिवक्ता संगठन में नाराजगी है। विरोध के चौथे दिन बृहस्पतिवार को कोर्ट परिसर के गेट पर एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर नारेबाजी की। साथ ही न्यायिक कार्य से विरत रहे।
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अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। इसके पूर्व जूनियर बार एसोसिएशन कार्यालय पर अधिवक्ताओं की बैठक हुई। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर अध्यक्ष करुणाशंकर मिश्र, महामंत्री कौशलेश त्रिपाठी, जिला बार के अध्यक्ष चंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री योगेश सिंह, वकील परिषद के अध्यक्ष इंदुभाल मिश्र, मंत्री आशीष पांडेय मौजूद रहे।
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वादकारियों की परेशानी
- सदर तहसील कोर्ट से जमीन संबंधी पत्रावली गायब हो गई है। 12 नवंबर से जनसुनवाई नहीं हो रही है। अब हड़ताल से काम रुक गया है।
राजेंद्र बहादुर, भुवालपुर डोमीपुर
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0 ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग का घटिया निर्माण कार्य किया गया है। जनसुनवाई में डीएम नहीं मिले। एक सप्ताह से चक्कर लगा रहे हैं।
- सीमा देवी, खजुरनी
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0 ग्राम पंचायत जगदीशपुर में चकमार्ग बनवाने के लिए डीएम को जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र देने आया था लेकिन जनसुनवाई हुई ही नहीं।
- रघुपति सिंह, जगदीशपुर