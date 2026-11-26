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जनपद में 2372 परिषदीय विद्यालय हैं। इसमें 722 मिडिल स्कूल हैं। पठन-पाठन के साथ ही बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, इस पर भी विभाग का जोर है। इसी के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने किचन गार्डन विकसित करने की पहल की।किचेन गार्डन को विकसित करने के लिए विद्यालयों को दो-दो हजार रुपये दिए जाते हैं। इससे बच्चों में खेती करने की समझ भी विकसित होती है। साथ ही उन्हें ताजी व जैविक खाद से उगाई गई सब्जियां मिलेंगी। विद्यालय परिसर में खाली पड़ी जगह में इसे तैयार करने का निर्देश दिया गया है।अक्तूबर के अंतिम चरण में बारिश की वजह से कई विद्यालयों में सब्जियों की बुआई में देरी हुई। जिन विद्यालयों में बुआई हुई थी। अब वहां सब्जियां तैयार होने लगी हैं। चिलबिला स्थित प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक मंगापुर, प्राथमिक विद्यालय में सब्जियां गोबरी की खाद से तैयार हो रही हैं। प्राथमिक विद्यालय बघुमार में सब्जियां तैयार हो गई हैं।प्रधानाध्यापक शारदा प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ सब्जियां तैयार हैं। कुछ उगाई जा रही हैं। जल्द ही इनका उपयोग मिड-डे मील में होगा। गौरा के प्राथमिक विद्यालय कोडरडीह में बच्चों ने पालक, सोया, मेथी समेत कई सब्जियां उगाई हैं। प्रधानाध्यापक अखिलेश यादव ने बताया कि अब बच्चों को मिड-डे मील में हरी सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी।वर्जनविद्यालयों में किचन गार्डन तैयार करने के लिए प्रधानाध्यापकों के निर्देशित किया गया है। बीईओ को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है।देवब्रत सिंह, बीएसए