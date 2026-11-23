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शाम करीब छह बजे सायरन बजते ही पुलिस लाइन के पूरे परिसर की बिजली काट दी गई और ब्लैक आउट कर दिया गया। मॉकड्रिल के दौरान दिखाया गया कि असामाजिक तत्वों ने बम से हमला कर आग लगा दी है। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन, होमगार्ड, एनसीसी और स्वास्थ्य की टीमें पहुंचीं। दमकल ने आग बुझाई।रेस्क्यू टीमों ने घायलों को निकाला और 108 एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा। मामूली घायलों का मौके पर प्राथमिक उपचार किया गया। मेडिकल कॉलेज में घायलों के लिए रेड, यलो और ग्रीन जोन बनाए गए। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में परीक्षण कर अलग-अलग वार्ड में उपचार किया। इस दौरान एलपीजी सिलेंडर में आग लगने पर उसे बुझाने के तरीकों का भी अभ्यास कराया गया।इस दौरान अधिकारियों एवं नागरिकों ने स्वयं प्रशिक्षण लिया। डीएम अभिषेक पांडेय ने कहा कि मॉकड्रिल का उद्देश्य विभागों में समन्वय बढ़ाना और आमजन को आपदा में सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक करना है।संचालन डॉ. मो. अनीस और धर्मेन्द्र ओझा ने किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय, एएसपी प्रशांत राज, सीएमएस शैलेंद्र कुशवाहा, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस राकेश तिवारी, डॉ अवंतिका पांडेय, रमेश पांडेय आदि मौजूद रहे।