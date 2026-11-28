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कटरा मेदनीगंज चौराहे से मानधाता जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार शाम को घंटों जाम लगा रहा। कस्बे के अंदर से होकर गुजरने वाले वाहनों की भीड़ और संकरा रास्ता जाम की वजह बना। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे वाहन चालक घंटों परेशान रहे। हालात ऐसे हो गए कि पैदल राहगीरों के लिए भी आगे बढ़ने की जगह नहीं बची। जरूरी काम से घर से निकले डॉ.जाकिर अली ने बताया कि कस्बे से चौराहे तक पहुंचने में 40 मिनट लग गए। विश्वनाथगंज के रोहित सिंह ने बताया कि जाम से बचने के लिए नहर की पटरी का रास्ता पकड़ना पड़ा। इस दौरान कस्बे में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए कोई प्रभावी इंतजाम नजर नहीं आया।