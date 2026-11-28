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रामापुर बाजार निवासी सत्येंद्र उमरवैश्य उर्फ गुड्डू की घर के पास ही बर्तन की दुकान है। उनकी 13 वर्षीय बेटी स्तुति घर की छत पर खेल रही थी। अचानक उसका पैर खुले तार पर पड़ गया। करंट का तेज झटका लगने से वह अचेत होकर गिर गई। अस्पताल में मौत की पुष्टि हुई।शनिवार को परिजनों ने प्रयागराज में शव का अंतिम संस्कार किया। बालिका का एक बड़ा भाई सक्षम है। बालिका कक्षा सात में पढ़ती थी। व्यापारी की बेटी के निधन की सूचना पर बाजार के व्यवसायियों ने शोक संवेदना प्रकट की। मां ममता का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ रानीगंज प्रशांत राज ने बताया कि व्यापारी की ओर से पुलिस को हादसे की सूचना नहीं दी गई।