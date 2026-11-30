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इसमें आगामी सत्र के लिए नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। गिरीश चंद्र को अध्यक्ष, सुरेंद्र कुमार को मंडलीय सचिव और पंकज शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया।मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश परिमंडल के प्रांतीय मंत्री शैलेंद्र कुमार दीक्षित और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय संगठन के महासचिव प्रमोद कुमार ने कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की।उन्होंने समस्याओं के निस्तारण और आठवें वेतन आयोग से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शारदा प्रसाद तिवारी ने की। संचालन पूर्व अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने किया।