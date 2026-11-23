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पट्टी विधायक रामसिंह पटेल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपना संपूर्ण राजनीतिक जीवन किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई लड़ने में गुजार दिया। उन्होंने समाजवादी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाकर गरीब, किसान, मजदूर और पिछड़े वर्गों की भागीदारी को नई मजबूती प्रदान की।पूर्व विधायक राजकुमार पाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों को आत्मसात करना ही उनको सच्ची श्रद्धाजंलि है। इस अवसर पर जिला महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, वकार अहमद, संजय पांडेय, पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष मनीष पाल, विनोद पांडेय, जिला उपाध्यक्ष पप्पू यादव, आशुतोष पांडेय, अनिल यादव, रमाशंकर यादव, महेंद्र नाथ दूबे उपस्थित रहे।