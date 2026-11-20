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समारोह प्राचार्य डॉ. देवजीत शर्मा और उप प्राचार्य डॉ. रश्मि यादव के मार्गदर्शन में हुआ। आयोजन में शरीर रचना विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सादिक वदूद सिद्दीकी और डॉ. आकांक्षा का विशेष सहयोग रहा। विज्ञापन

वक्ताओं ने छात्रों को ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ चिकित्सा शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर डॉ. क्षमा तिवारी, डॉ. मोना सक्सेना, डॉ. दीपिका केसरवानी, डॉ. रिचा पांडेय, डॉ. दीपिका पांडेय मौजूद रहीं। समारोह प्राचार्य डॉ. देवजीत शर्मा और उप प्राचार्य डॉ. रश्मि यादव के मार्गदर्शन में हुआ। आयोजन में शरीर रचना विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सादिक वदूद सिद्दीकी और डॉ. आकांक्षा का विशेष सहयोग रहा।वक्ताओं ने छात्रों को ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ चिकित्सा शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर डॉ. क्षमा तिवारी, डॉ. मोना सक्सेना, डॉ. दीपिका केसरवानी, डॉ. रिचा पांडेय, डॉ. दीपिका पांडेय मौजूद रहीं।

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डॉ. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नए चिकित्सा छात्रों के लिए सफेद कोट समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नए छात्रों ने सफेद कोट पहनकर चिकित्सा पेशे की नैतिकता, जिम्मेदारी और सिद्धांतों के पालन की शपथ ली।