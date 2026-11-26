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कुंभीआइमा निवासी रेखा देवी मौर्य (40) आशा के पद पर कार्यरत थीं। बृहस्पतिवार की सुबह उनका शव कमरे के अंदर गमछे के फंदे से लटका मिला। परिजन कमरे में गए तो शव देख चीखने लगे। शोर-शराबा सुन ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई।पहुंची पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। रेखा की तीन बेटियां और एक बेटा है। थाना प्रभारी वारिज कसेरा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।आशा कार्यकर्ता की मौत के मामले में पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। घटना के संबंध में पुलिस परिजनों और रिश्तेदारों से भी जानकारी प्राप्त कर रही है।