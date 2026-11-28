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नरसिंहपुर निवासी कुलदीप वर्मा और उसके भाई शेरे वर्मा की पट्टी-चिलबिला मार्ग पर चाय-पान की दुकान है। पीड़ित का आरोप है कि दोपहर करीब ढाई बजे बाइक सवार दो बदमाश दुकान पर पहुंचे। समोसा खरीदने के बाद लेनदेन को लेकर विवाद करने लगे।व्यापारी भाइयों के विरोध करने पर बदमाशों ने दुकान से दोनों को बाहर निकाला और मारपीट की। आरोप है कि तमंचा सटाकर बदमाशों ने गल्ले में रखे 9700 रुपये निकाल लिए।दोनों भाइयों के शोर मचाने पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर सीओ पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। दुकानदार से पूछताछ की। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है।वर्जन-लेनदेन को लेकर बाइक सवार युवकों और दुकानदार में विवाद हुआ था। गल्ले से पैसा लूटने के आरोप निराधार हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर दी गई है। मामले में पीड़ितों से पूछताछ की गई है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।- प्रदीप सिंह, सीओ पट्टी