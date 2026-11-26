Pratapgarh News: भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही लगे जयकारे
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 26 Nov 2026 01:32 AM IST
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बलीपुर परसन में श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन बुधवार को कथा व्यास शुभम ने कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया। कथा व्यास ने बताया कि भगवान का जन्म होते ही कारागार के दरवाजे स्वत: खुल गए और वासुदेव जी ने बालक कृष्ण को यमुना पार गोकुल पहुंचाया। मुख्य यजमान शेष नाथ पांडेय व प्रेमनाथ पांडेय ने आभार जताया। मौके पर काशीराम पांडेय, स्वामीनाथ शुक्ल, सुशील तिवारी, डॉ. स्वेतकेतु पांडेय, विपिन तिवारी, पवन द्विवेदी, शिवांशु पांडेय मौजूद रहे।
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