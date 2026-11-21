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सीडीओ ने शिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और निस्तारण की गुणवत्ता से वे संतुष्ट हों। भूमि विवादों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर कार्रवाई करने तथा पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। इस दौरान एसडीएम पट्टी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।लालगंज में सात शिकायतें निपटाई गईंतहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम वाचस्पति सिंह मौजूद रहे। 88 शिकायतों में सात का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीएम ने कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर शिकायतों की जांच और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। इस मौके पर एसडीओ विद्युत आशुतोष कुमार, सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद गुप्ता, नायब तहसीलदार पंकज कुमार, केके सरोज, सुरेश कुमार मौजूद रहे।