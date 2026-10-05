Meerut News: युवक ने गली में की दो राउंड हवाई फायरिंग

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रविवार देर रात सुभाषनगर निवासी सचिन उर्फ सोनू ने हवा में तमंचे से दो राउंड फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा और चार कारतूस बरामद किए हैं।सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि रविवार रात डायल-112 से पुलिस को सूचना मिली की आरोपी सचिन ने सुभाषनगर में तमंचे से दो राउंड फायरिंग की है। गोली चलते ही सड़क पर मौजूद लोग घरों के अंदर घुस गए। आरोपी ने बिना वजह मोहल्ले में गाली देनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने गोली मारने की धमकी दी। फायरिंग करने के बाद आरोपी अपने घर चल गया।सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने घर से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस को आरोपी के पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने तमंचा अपने दोस्त से लिया था। पुलिस आरोपी के दोस्त की तलाश में भी लग गई है। सीओ सिविल लाइन ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।