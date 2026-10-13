Meerut News: टॉस्क पूरा करने के नाम पर युवक से 2.60 लाख की साइबर ठगी

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गंगानगर। इंचौली थाना क्षेत्र के कस्तला गांव निवासी सुमित से 2 लाख 60 हजार रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने इंचौली थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।पीड़ित सुमित के मुताबिक, 25 सितंबर को उसके नंबर पर कॉल आया। उसे बताया गया कि एक ई-कॉमर्स शॉपिंग साइट की ओर से उसे टॉस्क दिए जा रहे हैं। टास्क पूरा करने पर उसे मुनाफा दिया जाएगा। सुमित के मुताबिक उसने अपनी बैंक डिटेल और अन्य जानकारी दी। कॉल करने वाले ने उसे व्हाट्सप पर एक लिंक भेजा। लिंक सीधा टेलीग्राम पर खुला। एक छोटा सा टास्क पूरा करने पर सुमित के खाते में 160 रुपए ट्रांसफर किए गए। उसी दिन फिर अलग-अलग टास्क दिए गए।साइबर ठगी करने वालों ने झांसे में लेकर सुमित से यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, सीडीएम मशीन ट्रांसफर से एक ही दिन में 2.60 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। उसे बताया कि 20 मिनट में कमीशन जोड़कर पूरा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी मोबाइल नंबर बंद हो गए। पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ तो इंचौली थाने में तहरीर दी। पुलिस ने जांच के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ साइबर ठगी की प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर आरोपियों का पता लगाया जा रहा है।