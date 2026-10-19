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Meerut News: मंदिर से लौट रही महिला की ट्रेन से मौत

Mon, 19 Oct 2026 12:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:40 AM IST
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Woman returning from temple dies after being hit by a train
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र में एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह शनि देव मंदिर में पूजा कर प्रसाद चढ़ाकर लौट रही थीं।
मृतका की पहचान खूनशेरपुर निवासी शालू (32) पत्नी लालू के रूप में हुई है।
परतापुर पुलिस के अनुसार, शालू देर शाम परतापुर स्थित शनि देव मंदिर गई थीं। मंदिर से लौटते समय रेलवे ट्रैक पार करते वक्त अचानक ट्रेन आ गई। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने अभी तहरीर नहीं दी है।
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