सरधना। क्षेत्र के गांव कालंद में मंगलवार रात गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे के समय महिला पति के साथ शादी समारोह में शामिल होकर लौट रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में शोक छा गया। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से इन्कार कर दिया। गमगीन माहौल में महिला के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया।क्षेत्र के गांव पिठलोकर निवासी यूनुस मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। मंगलवार को वह अपनी पत्नी नाजमा (35) के साथ बाइक से गाजियाबाद के डासना स्थित रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गया था। देर रात दोनों घर लौट रहे थे। उनकी बाइक गांव कालंद के पास पहुंची तो इसी दौरान गन्ना लदे ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में नाजमा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की मौत से यूनुस बदहवास हो गया। हादसे की सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिवार के लोग महिला के शव को अपने साथ गांव ले गए। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि परिजनों ने कानूनी कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद शव सुपुर्दे खाक कर दिया गया।