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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। थाना मवाना पुलिस ने बोहडूपुर गांव में प्रतिबंधित मांस की बिक्री के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि सात अन्य आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस ने मौके से करीब 12 किग्रा प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। फरार आरोपियों में महिला का पति, सास, ससुर और देवर भी शामिल हैं।सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि बृहस्पतिवार को बोहडूपुर रजबहे के पुल पर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव में नहर के पास एक मकान के बगल में बने प्लॉट में प्रतिबंधित मांस की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोग भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर शाहीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सात आरोपी भाग निकले।पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में शाहीन ने बताया कि सठला निवासी अटल रात में चोरी-छिपे मांस लाकर उन्हें देता था। इसके बाद सभी मिलकर उसकी बिक्री करते थे। फरार आरोपियों की पहचान यूनुस, रिहाना, नासिर, सलमान, गौरी, शमी और अटल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गिरफ्तार महिला को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया।