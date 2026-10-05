फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Waterlogging at college, uproar at the Municipal Corporation.

Meerut News: कॉलेज में जलभराव, नगर निगम में हंगामा

Mon, 05 Oct 2026 10:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:05 PM IST
विज्ञापन
Waterlogging at college, uproar at the Municipal Corporation.
निगम में अधिकारी न मिलने पर धरने पर बैठे राष्ट्रवादी समिति के सदस्य, नगर आयुक्त को ज्ञापन भेजा
विज्ञापन

-बोले-छात्र-छात्राओं को हो रही परेशानी, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान
माधवपुरम में स्ट्रीट लाइटें खराब और मजीदगन में जलभराव की समस्या उठाई
फोटो
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। रेलवे रोड स्थित केके इंटर कॉलेज में गंदगी और जलभराव से छात्र-छात्राएं परेशान है। इसको लेकर सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी सेवा समिति ने नगर निगम में हंगामा किया। निगम में अधिकारी न मिलने पर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की ओर धरना देकर बैठ गए। बाद में समिति के सदस्यों ने नगरायुक्त सौरभ गंगवार के नाम ज्ञापन दिया।
अखिल भारतीय राष्ट्रवादी सेवा समिति के संस्थापक हर्ष वशिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए नगर निगम में पहुंचे। हर्ष वशिष्ठ ने रेलवे रोड स्थित केके इंटर कॉलेज में गंदगी और जलभराव, माधवपुरम में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों और मजीद नगर में जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान कराने की मांग की। कहा कि कॉलेज परिसर में गंदगी और जलभराव के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

माधवपुरम क्षेत्र में कई स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब हैं। शाम होते ही कई स्थानों पर अंधेरा छा जाता है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी के साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंता रहती है। उन्होंने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की जांच कराकर तत्काल मरम्मत कराने की मांग की। समिति के सदस्यों ने नगर निगम परिसर का मुआयना किया, जहां पर गंदगी मिली। अधिकारी अपने कार्यालय में न मिलने के चलते हर्ष अपने साथियों के साथ दूसरी मंजिल पर लेखा विभाग के सामने धरने पर बैठ गए। समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बाद में निगम के कर्मचारियों ने ही समिति से ज्ञापन लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed