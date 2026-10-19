Meerut News: अवैध हथियारों की बिक्री में वांछित आरोपी गिरफ्त्तार

विज्ञापन

मुंडाली। मुंडाली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की बिक्री के मामले में पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी कमरे आलम को गिरफ्तार किया है। आरोपी किठौर थाना क्षेत्र के राधना गांव का निवासी है। पुलिस ने कमरे आलम को मेरठ-हापुड़ रोड पर संतोष अस्पताल के सामने सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया। मुंडाली थानाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 मई को पुलिस ने इसी मामले में सात अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। उन आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए थे। इस संबंध में मुंडाली थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान कमरे आलम वांछित चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 23 मई को गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों के पास से कई अवैध हथियार मिले थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, छह तमंचे 315 बोर, दो कारतूस 32 बोर और छह कारतूस 315 बोर भी मिले थे। दो बाइक जब्त की थीं।