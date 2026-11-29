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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लोहियानगर स्थित सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को वार्षिक क्रीड़ा उत्सव ‘प्रतिस्पर्धा-2026’ का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न आयु वर्गों के विद्यार्थियों ने खेल प्रतियोगिताओं और रोमांचक दौड़ में प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, गति और खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। वायु हाउस सभी प्रतियोगिताओं में बाजी मारकर ओवरऑल चैंपियन रहा।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने किया। विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय पैरा तीरंदाज वसुंधरा एस. तेतवालिया और अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट रीत राठौर मौजूद रहीं। विद्यालय के मार्गदर्शक दयानंद शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। निदेशक राहुल शर्मा ने अतिथियों को सम्मानित किया। दौड़ प्रतियोगिता समेत सभी खेलों में वायु हाउस ओवरऑल चैंपियन रहा। इसके अलावा फुटबाल में अंगिरा हाउस और वाॅलीबाल में अग्नि हाउस ने पहला स्थान प्राप्त किया।स्केटिंग में बच्चों ने किया कमालस्केटिक प्रतियोगिता में 300 मीटर में मोहम्म्द यजान प्रथम, 500 मीटर में अनिकेत प्रथम और अथर्व गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे। मुख्य अतिथि डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों वसुंधरा एस. तेतवालिया और रीत राठौर ने भी विद्यार्थियों को समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य नेहा आनंद ने कहा कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की मौजूदगी रही।इन खेलों में भी छाए खिलाड़ीड्रेस-अप प्रतियोगिता (बालक वर्ग) में दर्श सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता (बालिका वर्ग) में मुनीरा और अहाना प्रथम रहीं। हूपला रेस (बालक वर्ग) में सक्षम शर्मा और अय्युक्त शर्मा ने बाजी मारी। बडी बॉल रेस (बालिका वर्ग) में रूमिश और नव्या ने प्रथम स्थान हासिल किया। थ्री लेग्ड रेस (बालक वर्ग) में तन्मय कुमार और दर्श भारद्वाज की जोड़ी प्रथम रही, जबकि बालिका वर्ग में वाणी श्री और ऐश्वर्या गोयल ने पहला स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) में सत्यम भाट ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, बालिका वर्ग में काव्या प्रथम रहीं। रिले रेस में याशिका शर्मा, नव्या तोमर, वंश भड़ाना और सत्यम भाटी की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नर्सरी वर्ग की मंकी बनाना रेस में फैका वाहिद और हुरैन, कलेक्ट द बॉल्स प्रतियोगिता में प्रशंस कुमार और लिबा अजर, पैक योर बैग प्रतियोगिता में वायु शर्मा, केशव त्यागी और नितविक गुप्ता तथा रिंग योर पार्टनर प्रतियोगिता में मिशिका त्यागी और अद्वैत शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया।