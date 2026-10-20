यूपी के इस गांव की रावण से है पहचान: दशहरे पर नहीं होता दहन; मां मनसा देवी मंदिर से भी जुड़ी है अनूठी मान्यता

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गांव का नाम रावण उर्फ बड़ागांव है। गांव में स्थित प्राचीन मां मनसा देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां कई देशों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर पर कुछ समय पहले नेपाल के सांसद भी दर्शन करने पहुंचे थे। विज्ञापन



बड़ागांव निवासी मास्टर देवेंद्र कुमार बताते हैं कि गांव में रावण का पुतला दहन नहीं करने की परंपरा उनके बुजुर्गों के समय से चली आ रही है। ग्रामीण रावण को पूजनीय मानते हैं। यही वजह है कि दशहरे पर देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां रावण दहन नहीं होता। गांव की यह परंपरा इसे अलग पहचान देती है। गांव का नाम रावण उर्फ बड़ागांव है। गांव में स्थित प्राचीन मां मनसा देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां कई देशों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर पर कुछ समय पहले नेपाल के सांसद भी दर्शन करने पहुंचे थे।बड़ागांव निवासी मास्टर देवेंद्र कुमार बताते हैं कि गांव में रावण का पुतला दहन नहीं करने की परंपरा उनके बुजुर्गों के समय से चली आ रही है। ग्रामीण रावण को पूजनीय मानते हैं। यही वजह है कि दशहरे पर देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां रावण दहन नहीं होता। गांव की यह परंपरा इसे अलग पहचान देती है। विज्ञापन विज्ञापन देशभर में जहां दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, वहीं बागपत के बड़ागांव में परंपरा अलग है। यहां दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि ग्रामीण लंकापति रावण को पूजनीय मानते हैं। गांव की पहचान भी इसी मान्यता से जुड़ी है।

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अब रावण कुंड बनाने की तैयारी

गांव की धार्मिक पहचान को और विस्तार देने के लिए अब रावण कुंड बनाने की योजना तैयार की जा रही है। एडवोकेट सुनील कुमार के मुताबिक, इसके लिए सरकार और मंदिर समिति के सदस्यों ने मिलकर योजना बनाई है। प्रस्तावित रावण कुंड के निर्माण से इस स्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।



रावण और मां मनसा देवी से जुड़ी मान्यता

एडवोकेट सुनील कुमार के अनुसार, बुजुर्गों से चली आ रही मान्यता के मुताबिक, प्राचीन समय में रावण हिमालय से पूजा-अर्चना के बाद मां मनसा देवी की मूर्ति लेकर लौट रहे थे। रास्ते में लघुशंका के लिए रुकने पर उन्होंने मूर्ति कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को सौंप दी।





मान्यता है कि वह व्यक्ति मूर्ति का भार सहन नहीं कर सका और उसे वहीं रख दिया। इसके बाद मां मनसा देवी की मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, सेठ सलेकी चंद जैन ने सबसे पहले यहां मंदिर भवन का निर्माण कराया था। समय के साथ यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया।



