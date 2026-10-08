Meerut News: छात्राओं से छेड़छाड़ और फब्तियां कसने में दो युवक गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:32 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:32 PM IST
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लावड़। इंचौली थाना क्षेत्र के लावड़ कस्बे में इंटर कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ और फब्तियां कसने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों युवक कॉलेज आने-जाने वाली छात्राओं को परेशान करते थे। इससे छात्राओं में असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।
मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कॉलेज और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू की। पुलिस ने कॉलेज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर उवैस और अजीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।
सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कॉलेज के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने छात्राओं और उनके परिजनों से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
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मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कॉलेज और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू की। पुलिस ने कॉलेज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर उवैस और अजीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।
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सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कॉलेज के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने छात्राओं और उनके परिजनों से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
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