फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Two youths arrested for molesting and passing lewd remarks at female students.

Meerut News: छात्राओं से छेड़छाड़ और फब्तियां कसने में दो युवक गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 09:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:32 PM IST
विज्ञापन
Two youths arrested for molesting and passing lewd remarks at female students.
लावड़। इंचौली थाना क्षेत्र के लावड़ कस्बे में इंटर कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ और फब्तियां कसने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों युवक कॉलेज आने-जाने वाली छात्राओं को परेशान करते थे। इससे छात्राओं में असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।
विज्ञापन

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कॉलेज और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू की। पुलिस ने कॉलेज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर उवैस और अजीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।
विज्ञापन

सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कॉलेज के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने छात्राओं और उनके परिजनों से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed