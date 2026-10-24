Meerut News: थाना दिवस में दो शिकायत आई

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सीओ ने थाना समाधान दिवस में लोगों की शिकायतें सुनी। मोहल्ला काबलीगेट स्थित अशोक बिहार निवासी विरेन्द्र, परवीन, कंवरपाल आदि ने अशोक वाटिका कॉलोनी की तरफ अवैध रास्ता खोलने का आरोप लगाया। शिवपुरी कॉलोनी निवासी जसवंत ने की शिकायत में पड़ोसी पर गोबर को नाली में बहाने का आरोप लगाते हुए उसको रुकवाने की मांग की है।

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मवाना। थाना समाधान दिवस में सीओ पंकज लवानिया ने लोगों की शिकायतों को सुना। दो शिकायतें आई, किसी का भी समाधान नहीं हो सका।