Meerut News: मोहिउद्दीनपुर तिराहे पर ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवक गंभीर
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 10:04 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 10:04 PM IST
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- सीएचसी से मेडिकल कॉलेज और फिर दिल्ली रेफर किए गए घायल, पुलिस ने शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। कस्बे में थाने के नजदीक मोहिउद्दीनपुर तिराहे पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर परिजन उन्हें दिल्ली ले गए।
लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव पीपलीखेड़ा निवासी समद (20) पुत्र समसुद्दीन, मुकुद्दीन (19) पुत्र आदिल और रोबिन (18) पुत्र अशफाक बाइक से कस्बा खरखौदा से अपने गांव लौट रहे थे। उनकी बाइक मोहिउद्दीनपुर तिराहे पर पहुंची तो तभी ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी।
पुलिसकर्मियों ने घायलों को तत्काल सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने तीनों की गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार मेडिकल कॉलेज में भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी, जिसके चलते चिकित्सकों ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि सड़क हादसे की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। कस्बे में थाने के नजदीक मोहिउद्दीनपुर तिराहे पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर परिजन उन्हें दिल्ली ले गए।
लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव पीपलीखेड़ा निवासी समद (20) पुत्र समसुद्दीन, मुकुद्दीन (19) पुत्र आदिल और रोबिन (18) पुत्र अशफाक बाइक से कस्बा खरखौदा से अपने गांव लौट रहे थे। उनकी बाइक मोहिउद्दीनपुर तिराहे पर पहुंची तो तभी ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी।
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पुलिसकर्मियों ने घायलों को तत्काल सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने तीनों की गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार मेडिकल कॉलेज में भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी, जिसके चलते चिकित्सकों ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि सड़क हादसे की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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