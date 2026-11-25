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बहसूमा। टिकौला शुगर मिल ने वर्तमान पेराई सत्र का तीसरा गन्ना भुगतान करते हुए किसानों को 15 करोड़ 10 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। बुधवार को मिल के अधिशासी अध्यक्ष हरकीरत सिंह ने बताया कि 17 से 19 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है। किसानों से संबंधित बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने किसानों से साफ-सुथरा, ताजा और जड़-पत्ती, मिट्टी व हरे अगोले से रहित गन्ना मिल में आपूर्ति करने का आग्रह किया। पर्ची से अधिक गन्ना उपलब्ध होने पर चीनी मिल या गन्ना विकास परिषद से संपर्क कर नियमानुसार अतिरिक्त सट्टा बनवाने की सलाह दी। साथ ही किसानों से अपना बेसिक कोटा पूरा करने की अपील की।