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सीओ के अनुसार, किठौर तिराहे पर चेकिंग के दौरान बहसूमा के शाहपुर बटावली निवासी अभिराज से एक तमंचा मिला। हस्तिनापुर के अस्सा गढ़ी निवासी कपिल से तीन कारतूस बरामद हुए। आसिफाबाद में चेकिंग के दौरान विक्रम से तमंचा जिंदा कारतूस मिला। तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने बताया कि गंगा स्नान के चलते हर चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तीनों युवकों को कोर्ट में पेश किया गया है।

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परीक्षितगढ़। बुधवार रात पुलिस ने अलग-अलग चेकिंग के दौरान तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दो अवैध तमंचे .315 बोर और चार कारतूस बरामद किए गए हैं।