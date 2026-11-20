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गांव नंगलामल निवासी शिवकुमार पुत्र धर्मपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब एक महीने पहले सचिन से उनका विवाद हुआ था। इस मामले में पहले से ही एक मुकदमा चल रहा है। 10 नवंबर को रोहित और सचिन ने शिवकुमार के भतीजे छविकांत पुत्र कुलदीप से फोन पर संपर्क किया। बातचीत के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज की और परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। शिवकुमार ने बताया कि आरोपियों ने उनके परिवार के गोविंद और करन को भी जान से मारने की धमकी दी। धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपों और साक्ष्यों के आधार पर जांच चल रही है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।