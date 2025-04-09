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Meerut News: महिलाओं ने मनचले काे पकड़कर जमकर पीटा

Thu, 08 Oct 2026 12:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:00 AM IST
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The women caught the molester and beat him severely.
- सड़क पर टहल रही महिलाओं पर की छींटाकशी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार एक्सटेंशन में आसपास की कॉलोनी की महिलाएं सुबह और शाम टहलने के लिए जाती है। आरोप है कि एक हफ्ते से कुछ मनचले बाइक और स्कूटी से वहां पहुंचते हैं और महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के बाद जाते थे। बुधवार रात भी कई महिलाएं टहल रही थीं। इसी दौरान पीछे से स्कूटी और बाइक पर छह युवक वहां पहुंचे।
आरोप है कि आरोपियों ने महिलाओं के बीच से बाइक और स्कूटी निकालीं। इसी दौरान एक युवक ने टहल रही महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला और उसके साथ मौजूद अन्य महिलाओं ने विरोध किया तो युवक आगे निकल गए। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद युवकों ने मोबाइल में अश्लील गाने बजाने शुरू कर दिए। इससे महिलाओं का गुस्सा भड़क गया।
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महिलाओं ने पीछा कर दो आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन एक आरोपी मौके से भाग गया। पकड़े गए आरोपियों की महिलाओं ने जमकर पिटाई की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए आरोपी को अपने साथ ले गई। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि आरोपी पुलिस हिरासत में है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
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