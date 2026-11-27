Meerut News: वॉकथॉन से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:43 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:43 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। आरवीसी सेंटर एवं कॉलेज मेरठ छावनी में शुक्रवार को स्वास्थ्य, समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 'महिला स्वास्थ्य और कल्याण वॉकथॉन 2026' का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वीरीना फाउंडेशन के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधीश सोनिका वर्मा ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
आयोजन में 122 महिलाओं ने भाग लिया और स्वस्थ जीवनशैली, शारीरिक सक्रियता, सामाजिक समानता का संदेश दिया। कार्यक्रम में आरवीसी सेंटर की फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन डॉ. वैशाली मदरेवार भी मुख्य रूप से शामिल रहीं।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के लिए कई खेल और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। योगासन प्रतियोगिता भी कराई गई। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एक विशेष प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाया गया। इसमें जेल में बंद महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पादों को दिखाया गया। इस आयोजन में वीरीना फाउंडेशन के संस्थापक धीरेंद्र का विशेष सहयोग रहा।
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मेरठ। आरवीसी सेंटर एवं कॉलेज मेरठ छावनी में शुक्रवार को स्वास्थ्य, समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 'महिला स्वास्थ्य और कल्याण वॉकथॉन 2026' का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वीरीना फाउंडेशन के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधीश सोनिका वर्मा ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
आयोजन में 122 महिलाओं ने भाग लिया और स्वस्थ जीवनशैली, शारीरिक सक्रियता, सामाजिक समानता का संदेश दिया। कार्यक्रम में आरवीसी सेंटर की फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन डॉ. वैशाली मदरेवार भी मुख्य रूप से शामिल रहीं।
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कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के लिए कई खेल और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। योगासन प्रतियोगिता भी कराई गई। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एक विशेष प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाया गया। इसमें जेल में बंद महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पादों को दिखाया गया। इस आयोजन में वीरीना फाउंडेशन के संस्थापक धीरेंद्र का विशेष सहयोग रहा।
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