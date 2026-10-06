फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The staging of Shri Ram Leela will commence at Ramraj tomorrow.

Meerut News: रामराज में कल से होगा श्रीराम लीला का शुभारंभ

Tue, 06 Oct 2026 07:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
The staging of Shri Ram Leela will commence at Ramraj tomorrow.
बहसूमा। श्रीराम लीला समिति रामराज के तत्वावधान में मंगलवार को श्रीराम लीला उत्सव का 60वां वार्षिक आयोजन 8 से 21 अक्तूबर तक किया जाएगा। उत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समिति के महामंत्री केपी सिंह धीमान ने बताया कि इस बार श्रीरामलीला का मंचन प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर किया जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 11 अक्तूबर को श्रीराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें आकर्षक झांकियों के साथ बैंड, डीजे और गोरिल्ला डांस आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 20 अक्तूबर को दशहरा मेले का आयोजन होगा। इसके लिए रावण का विशाल पुतला तैयार कराया गया है। लव-कुश लीला के मंचन के साथ 21 अक्तूबर को रामलीला उत्सव का समापन होगा। इस मौके पर मास्टर धनेश कुमार बंसल, अमित बंसल, विनोद पवार, डॉ. श्रीपाल कोहली, विपिन मनचंदा, मास्टर ब्रह्मचारी सिंह, केपी सिंह धीमान, विधि चंद्र शर्मा, पप्पन शर्मा, राजकुमार चौहान, शुभम कुमार, सुदर्शन गोयल और राम अवतार चौहान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed