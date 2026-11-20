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हस्तिनापुर। मखदूमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का शुक्रवार को पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग व भीड़ प्रबंधन का जायजा लिया और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए। उनके साथ अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सीओ पंकज लवानिया, एसडीएम संतोष कुमार व मेला प्रभारी थे। अधिकारियों ने प्रवेश-निकास मार्गों व पार्किंग का निरीक्षण कर यातायात सुचारु रखने के निर्देश दिए। संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता के निर्देश दिए। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने को कहा। श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को समन्वय से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्नान पर्व को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।