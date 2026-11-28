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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। सरसवा गांव स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में शनिवार को सुशीला शर्मा स्मृति द्वितीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें दौराला ब्लॉक के दो दर्जन से अधिक विद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं ने नशामुक्त भारत : एक संकल्प या स्वप्न विषय पर विचार प्रस्तुत किए। छात्राओं ने कहा कि नशाखोरी के दुष्परिणामों से महिलाओं और परिवारों को सबसे अधिक नुकसान होता है।मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय संरक्षक और डीएन इंटर कॉलेज मेरठ के प्रधानाचार्य डॉ. सुशील कुमार सिंह रहे। आदर्श नागरिक इंटर कॉलेज खजूरी के प्रधानाचार्य अरुण कुमार और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लावड़ के प्रधानाचार्य डॉ. देवेंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने की। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक पंकज कुमार शर्मा ने अपनी मां की स्मृति में प्रतियोगिता का आयोजन किया।राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज लावड़ की आयशा ने प्रथम, आदर्श इंटर कॉलेज सरसवा की अभिलाषा ने द्वितीय और सोफिया ने तृतीय स्थान हासिल किया। विजेताओं को प्रतीक चिह्न और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि डॉ. सुशील कुमार सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को जरूरी बताया। प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संचालन पंकज शर्मा ने किया। निर्णायक मंडल में डॉ. सोहनवीर और करुणा कौशिक शामिल रहे। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक विनय कुमार गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।