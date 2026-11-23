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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर के नंदीश्वरद्वीप जिनालय में चल रहे श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान में सोमवार को श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ 1024 अर्घ्य समर्पित किए गए। विधान में शांतिधारा करने का सौभाग्य अनिल जैन, अजय जैन, अनिल कुमार जैन, दीपक जैन और उनकी पत्नी सुनीता जैन को प्राप्त हुआ।नित्य नियम पूजन के बाद क्षेत्र कमेटी के सदस्यों और विधान संयोजक विजय कुमार जैन के साथ विधान के सभी पात्रों ने मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान अनिल जैन, अनिता जैन, शोभा जैन, अर्चना जैन, राकेश जैन, रेणू जैन, अंजू जैन, प्रेयांश जैन, अनंतवीर जैन आदि श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर धर्मलाभ प्राप्त किया।मुनि प्रतीक सागर महाराज ने मंगल प्रवचन में कहा कि जिनेंद्र भगवान की पूजा गृहस्थ जीवन के छह आवश्यक कार्यों में प्रमुख है। पूजा और भक्ति से व्यक्ति पापों से बचने के साथ ही वीतराग भावों का पोषण करता है। सिद्धों की आराधना और भक्ति से आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने सभी इंद्र-इंद्राणियों को सद्भावना के साथ धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने मधुर भजनों की प्रस्तुति भी दी। विधान की धार्मिक क्रियाएं पंडित आशीष जैन शास्त्री और पंडित दिलीप जैन शास्त्री ने संपन्न कराईं।आरती, भक्ति और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। 48 दीपकों से भक्तामर पाठ किया गया। विजेताओं को नीलांजना जैन ने पुरस्कृत किया।कार्यक्रम में अध्यक्ष जीवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन, महामंत्री मुकेश जैन, सुनील कुमार जैन सहित अनेक श्रद्धालुओं का सहयोग रहा।