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डॉ. सूरज प्रकाश सोंधी की पुस्तक द नॉर्मलसी ट्रैप का विमोचन,बच्चों की प्रस्तुतियों ने मोहा मनसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सुभारती बुद्ध मेले की सांस्कृतिक संध्या साहित्य, संगीत, राष्ट्र चेतना और बौद्ध दर्शन के रंगों से सराबोर रही। बुद्ध मेले के छठे दिन प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार डॉ. हरिओम पंवार ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं में राष्ट्रप्रेम और सामाजिक चेतना का भाव जगाया।उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को वर्तमान समय में प्रासंगिक बताते हुए करुणा, शांति, अहिंसा और मैत्री को बेहतर समाज की आधारशिला बताया। कार्यक्रम में डॉ. सूरज प्रकाश सोंधी की पुस्तक द नॉर्मलसी ट्रैप का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बौद्ध मंगलाचरण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. हरिओम पंवार ने कहा कि भगवान बुद्ध का दर्शन आज भी मानवता को सही दिशा दिखाने में सक्षम है। प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान से ही शांतिपूर्ण समाज का निर्माण संभव है।इस दौरान डॉ. सूरज प्रकाश सोंधी की पुस्तक द नॉर्मलसी ट्रैप का विमोचन हुआ। पुस्तक के माध्यम से समकालीन विषयों और सामाजिक परिस्थितियों को विचार एवं साहित्य के जरिये अभिव्यक्त करने के महत्व पर चर्चा की गई। नन्हे कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग के कलाकारों ने लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर पुरानी यादें ताजा कर दीं। मिमिक्री कलाकारों ने हास्य और अभिनय से खूब मनोरंजन किया।प्रो. भावना ग्रोवर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर सुभारती समूह के संस्थापक डॉ. अतुल कृष्ण, विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रो. शल्या राज, विशिष्ट अतिथि सुरेश कुमार गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी मेरठ, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षाविद, कलाकार, विद्यार्थी और दर्शक मौजूद रहे।