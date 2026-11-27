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माछरा। चौधरी शिवनाथ सिंह शांडिल्य पीजी कॉलेज में अमर शहीद कोतवाल धन सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर उनके शौर्य और बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में मुकेश अग्रवाल ने कोतवाल धन सिंह के जीवन और योगदान पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि धन सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से थे। मेरठ की क्रांति में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए ऐतिहासिक जेल पर कार्रवाई कर सैकड़ों भारतीय बंदियों को मुक्त कराया था। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और त्याग की प्रेरणादायक मिसाल है। इस अवसर पर प्रमोद कुमार, मुकेश अग्रवाल, तीर्थ देवी, धर्म सिंह, सुबोध कुमार, निरमेश त्यागी और सुंदर सिंह उपस्थित रहे।